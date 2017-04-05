Президент Азербайджана: «Руководство Армении пытается организовать глобальное противостояние»

2017-04-05 12:39 | www.apa.az | 3

«По всем вопросам выдвигаем служащие общим интересам предложения, осуществляем крупные транснациональные проекты. В настоящий момент успешно продолжается работа по проекту Южный газовый коридор, инициаторам и одним из основных исполнителей которого являемся мы. Близится к завершению строительство объединяющей Азию с Европой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В последние годы в нашей стране был проведен ряд знаменательных культурных и спортивных мероприятий. Считаем, очередной Всемирный форум межкультурного диалога, который мы поведем в этом году, и Игры Исламской солидарности внесут свой вклад в углубление взаимного доверия в регионе, послужат укреплению мира и безопасности».

Как сообщает АПА, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам XХ Евразийского экономического саммита в Стамбуле.

В письме также затрагивается армяно-азербайджанский конфликт: «Неурегулированные конфликты являются основной проблемой, представляющей угрозу миру и процветанию. Начавшийся в конце прошлого века армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается главным препятствием на пути развития нашей страны. Армения при поддержке иностранных покровителей оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана, осуществила этническую чистку и геноцид. Несмотря на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, страна-агрессор не хочет покидать захваченные ею земли, всеми способами пытается продлить «статус-кво». Самое опасное заключается в том, что армянское руководство представляет этот начавшийся из-за территориальных претензий конфликт как противостояние христиан и мусульман, тем самым прилагает усилия для создания глобального противостояния».

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что принимающие участие в работе Саммита главы государств и правительств, бизнесмены проведут плодотворные обсуждения находящихся в повестке вопросов, которые заставляют задуматься всех.

В письме подчеркивается, что саммиты внесли значимый вклад в развитие взаимных связей на пространстве Евразии и превратились в платформу эффективного сотрудничества. Также отмечается, что на саммитах всесторонне обсуждаются проблемы глобального характера и вопросы, беспокоящие все человечество.