Группа иностранных студентов посетила Джоджуг Марджанлы – ФОТО

2017-04-05 12:20 | www.oxu.az | 3

Группа получающих образование в вузах Азербайджана иностранных студентов, а также представители медиа посетят сегодня освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобразования, основной целью визита является демонстрация зверств, учиненных армянами в селе Джоджуг Марджанлы, решимости возвратить азербайджанские земли, а также информирование участников о восстановительных работах, проводящихся по распоряжению главы государства.

Участники визита ознакомятся со строительством новой школы в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района и посадят на территории деревья.

В рамках поездки состоятся встречи с руководящим составом расположенного на территории военного командования и представителями АНАМА.

А.М.

