В Иране произошло землетрясение силой 6 баллов, есть жертвы (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО)

2017-04-05 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали в результате сильного землетрясения в Иране.

Землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера произошло в среду в иранском городе Мешхед восточной провинции Хорасан Разави.

Подземный толчок был зарегистрирован в 10:39 по местному времени (GMT +3: 30), согласно сообщению Центра сейсмографии при Институте геофизики Тегеранского университета, сообщает государственное телевидение Ирана IRINN.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Иран находится на территории нескольких крупных разломов в земной коре и подвержен частым землетрясениям, многие из которых были разрушительными.

(Автор: Эльмира Таривердиева)