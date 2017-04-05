Министерство здравоохранения сделало предупреждение частным медицинским учреждениям и фармацевтическим компаниям

2017-04-05 13:04 | www.apa.az | 3

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения сделал предупреждение руководителям частных медицинских учреждений и фармацевтических компаний.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, в министерство в последнее время поступают многочисленные обращения в связи с нарушениями некоторых правил. Например, при приглашении частными клиниками специалистов, получивших образование за рубежом, в особенности иностранцев и проживающих в Азербайджане на постоянной основе лиц без гражданства, для них следует получить свидетельство в Министерстве здравоохранения. Кроме того, частные клиники и фармацевтические компании имеют право заниматься лишь указанным в лицензии видом деятельности. Также, есть постановление №57 от 21.10.2015 года, утвержденное Коллегией Министерства здравоохранения, «Правила отпуска лекарственных средств из аптек», согласно которому врачи при выписывании рецептов больным вместо написания торгового названия, должны указывать международное непатентованное наименование (активное вещество). Встречались и такие негативные факты, как продажа и использование в медицине лекарственных препаратов, ввезенных в страну незаконным путем и не прошедших государственную регистрацию. Подобные факты ставят под угрозу здоровье населения.

В соответствии с «Правилами допуска медицинских и фармакологических работников, получивших образование в зарубежных странах, к медицинской и фармакологической деятельности в Азербайджанской Республике», утвержденных решением № 5 Кабинета министров от 12.01.1999 года, при приглашении частными клиниками иностранных специалистов необходимо получить для них свидетельство в ведомстве.

Согласно статье 46 Закона «Об охране здоровья населения», не допускается осуществление медицинской деятельности помимо работ и услуг (за исключением первой медицинской помощи), указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в специальном разрешении (лицензии), выданном в сфере частной медицинской деятельности, со стороны лиц, занимающихся медицинской деятельностью.

Согласно пункту 1.3 Постановления Кабинета Министров от 13 июля 2007 года №108 об утверждении «Правил государственной регистрации лекарственных средств и ведения их реестра», после проведения Министерством здравоохранения государственной регистрации лекарственных средств последние вносятся в реестр лекарственных средств и разрешается их ввоз после наклеивания контрольных марок на территорию страны, производство, реализация, применение в медицине, за исключением особых случаев, определенных законом.

Учитывая все вышеуказанное, Министерство здравоохранения требует принятия необходимых мер по немедленному устранению подобных негативных случаев.

В противном случае, в отношении нарушителей будут приняты необходимые административные меры в соответствии с законодательством.