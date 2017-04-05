Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

2017-04-05 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман. Южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 13-18 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-8, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)