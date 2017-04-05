Блок «Оганян – Раффи – Осканян»: «В Армении избран нелегитимный парламент»

2017-04-05 13:25 | www.apa.az | 2

В Армении 2 апреля избрали нелегитимный парламент.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, об этом сегодня на встрече с журналистами заявил глава предвыборного штаба блока «Оганян – Раффи – Осканян», вице-председатель Правления партии «Наследие» Армен Мартиросян.

По его словам, в любом случае они продолжат свою деятельность. «Сейчас у нас нелегитимно сформированная власть, которая не сможет ни защитить государственные интересы, ни обеспечить прогресс в вопросе Нагорного Карабаха, ни провести экономические реформы», - отметил Мартиросян.

Основные политические процессы, считает политик, остались вне нового парламента: «В настоящее время мы начали этап реорганизации, и сотрудничество между входящими в блок силами, однозначно, продолжится».

Напомним, что позиционировавший себя в качестве радикальной прозападной оппозиционной силы блок «Оганян – Раффи – Осканян» на парламентских выборах в минувшее воскресенье провалился, набрав около 2% голосов.