Правительство Турции дало поручения по реализации «Турецкого потока»

2017-04-05 12:50 | www.oxu.az | 2

Правительство Турции поручило всем государственным структурам проводить скоординированную и слаженную работу для устранения любых задержек в реализации газового проекта «Турецкий поток», говорится в решении турецкого кабмина.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в решении турецкого кабмина, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Все госструктуры, задействованы в реализации проекта «Турецкий поток», должны действовать максимально быстро, слаженно и эффективно», - говорится в решении кабмина, подписанном премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

В документе говорится также о создании специального ведомства, которое будет заниматься правами на землю в ходе реализации проекта.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

Н.О.