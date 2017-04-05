Турецкий регулятор выдал новые разрешения PASHA Yatırım Bankası

2017-04-05 13:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Орган по регулированию банковского сектора Турции (BDDK) выдал новые разрешения PASHA Yatırım Bankası (“дочка” азербайджанского PASHA Bank в Турции), сообщает в среду сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Сообщается, что банк получил разрешения на куплю-продажу опционных валютных контрактов, посреднические услуги при заключении опционных валютных контрактов, посреднические услуги при продаже инструментов рынка капитала, форфейтинговые операции и посреднические услуги по страхованию.

Покупка PASHA Bank 79,9 процента акций турецкого TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası] была одобрена Органом банковского надзора Турции в декабре 2014 года. Впоследствии PASHA Bank повысил свою долю в капитале банка до 99,9 процента. Оставшаяся часть принадлежит другим акционерам.

PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Он основан в 2007 году. PASHA Bank является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и других направлениях бизнеса. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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