Азербайджан усилит свою миротворческую роль в исламском мире – эксперт

2017-04-05 13:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - IV Исламские игры солидарности, которые пройдут в Азербайджане, соберут на одной площадке все исламские страны, включая те, между которыми есть сегодня разногласия, сказал Trend в среду президент турецкого международного исследовательского центра Strategic Outlook Юсуф Чинар.

По его словам, сегодня исламский мир переживает сложные времена.

Чинар отметил наличие между рядом мусульманских стран различного рода разногласий, назвав одним из следствий такой напряженности отмену в свое время проведения второй Исламиады в Иране.

"Проведение IV Исламских игр солидарности в Азербайджане усилит миротворческую роль Баку в исламском мире», - сказал Чинар.

IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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