Гиоргадзе: «Грузино-азербайджанские культурные связи еще больше развиваются»

2017-04-05 13:34 | www.apa.az | 2

«Наши культурные связи и сотрудничество с Азербайджаном еще больше развиваются. В пример этому можно указать взаимные визиты за последние годы музыкальных коллективов обеих стран».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом заявил министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе.

«В настоящее время студенты Тбилисской консерватории находятся в Баку. Они вместе с азербайджанскими студентами выступят с интересными программами в Баку. Хочу выразить признательность руководству Азербайджанской национальной консерватории за то, что они хорошо встретили наших студентов», - подчеркнул он.

М.Гиоргадзе сказал, что в ближайшее время студенты Азербайджанской национальной консерватории посетят Грузию: «Думаю, что музыкальные номера, которые будут представлены азербайджанскими студентами в Тбилиси, понравятся грузинской общественности. Мы постараемся оказать им необходимую поддержку и создать условия для их выступления».