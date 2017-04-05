Стал известен официальный медиа-партнер Бакинского шопинг-фестиваля

2017-04-05 12:56 | www.oxu.az | 2

Бюро конгрессов Азербайджана обнародовало имя официального медиа-партнёра Бакинского шопинг-фестиваля, который пройдет с 10-го апреля по 10-е мая.

Широкое освещение фестиваля обеспечит рабочая группа журналистов, фотографов и операторов Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Для расширения пиар-пространства фестиваля, новости и пресс-релизы по фестивалю будут распространяться агентством на 8 языках, на которых оно функционирует.

Согласно условиям договора, АЗЕРТАДЖ имеет право публикации и использования официального лого Бакинского шопинг-фестиваля и звания «официальный медиа-партнёр Бакинского шопинг-фестиваля» в подготовленных материалах и на своих медиа-каналах.

В свою очередь, Бакинский шопинг-фестиваль разместил лого АЗЕРТАДЖ в разделе партнёры и информацию про то, что агентство стало официальным медиа-партнёром на официальном вебсайте фестиваля - www.bakushopfest.com.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.

Согласно указу и директиве президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Получить информацию о BSF и связаться с организаторами можно по нижеследующему телефону или адресу электронной почты:

Tel: 0124982063

E-mail: media@bakushopfest.com

Web: www.bakushopfest.com

Для медиа регистрации: http://bakushopfest.com/for-media-inquiries/