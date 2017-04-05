В Баку пройдет турнир по 10-кегельному боулингу Tenpin

2017-04-05 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в боулинг-зале Gənclik Mall, 7 апреля в 11.00, пройдет турнир среди любителей по Tenpin, организованный министерством молодежи и спорта Азербайджана, Ассоциацией спортивных журналистов и журналом Spotsman, сообщили Trend Life организаторы.

Соревнование посвящено IV Исламским играм солидарности "Баку-2017", которые пройдут с 12 по 22 мая. Победители будут отмечены почетными дипломами и ценными призами.

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В мире существует много разновидностей боулинга: 5-кегельный боулинготличается от 10-кегельного не только количеством кеглей, но и, например, количеством бросков в каждом фрейме, а также различной игровой ценностью кеглей; кэндлпин-боулинг отличается формой кеглей, которые напоминают свечи; дакпин-боулинг также отличается формой кеглей, они похожи на уточек, меньше по размеру и очень устойчивы, при этом шары легче; скиттлз и другие виды.

Однако самый распространённый в мире вариант - это 10-кегельный боулинг (Tenpin), в котором кегли установлены в виде треугольника, по правилам, принятым в 1895 году первой профессиональной ассоциацией игроков - «Американским конгрессом боулинга».

(Автор: Вугар Иманов)