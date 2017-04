EMIN представил англоязычный вариант хита "Забыть тебя" (ВИДЕО)

2017-04-05 13:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) представил клип на композицию "Love is a deadly game", которая является англоязычным вариантом песни и клипа "Забыть тебя", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Напомним, что в клипе снялась известная российская актриса, звезда российского сериала "Кухня" Елена Подкаминская, а режиссером выступил Алексей Голубев.

Love is a deadly game – заглавная композиция последнего альбома EMINа.

(Автор:Джани Бабаева)