Организован визит иностранных студентов в Джоджуг Марджанлы

2017-04-05 13:45 | www.apa.az | 2

Сегодня при поддержке Министерства образования был организован визит в село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района.





Как сообщает АПА, в визите приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, группа обучающихся в вузах Азербайджана иностранных студентов и представители медиа.





Фирудин Гурбанов проинформировал иностранных студентов об истории нагорно-карабахского конфликта. Рассказывая о зверствах, учиненных армянами в селе Джоджуг Марджанлы, замминистра сказал, что село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1993 году: «В результате проведенной азербайджанской армией в 1994 году операции Горадиз село было освобождено из-под армянской оккупации. Так как до апрельских боев в апреле 2016 года стратегическая высота Лелетепе находилась у армян, проживание в селе Джоджуг Марджанлы было невозможным. Однако, после того, как Вооруженные силы Азербайджана освободили высоту, в селе создались условия для безопасного проживания».

Ф.Гурбанов отметил, что в результате оккупации в селе Джоджуг Марджанлы были разрушены одна школа и одна библиотека.

Участники были проинформированы о мероприятиях по восстановлению села в соответствии с распоряжением президента, по разминированию территории и о строительных работах.

Участники ознакомились со строительными работами в школе, фундамент которой был недавно заложен. Было отмечено, что строительство школы на 150 мест было начато в феврале текущего года.

Также участники посетили семью Газиевых, проживающую в селе Джоджуг Марджанлы более 20 лет.

Участники поездки посадили деревья в селе.