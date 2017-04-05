Фото девушки, сбежавшей со своим дядей

2017-04-05 13:00 | www.oxu.az | 3

Распространились сделанные несколько лет назад фото девушки, сбежавшей со своим дядей.

Как передает Oxu.Az, эти фото сайту ölkə.az прислала Гамида Сафарова, супруг которой Гасан Сафаров похитил собственную племянницу, 23-летнюю Гюнель Сафарову.

На фото Гасан с племянницей выглядят очень непринужденно.

Гамида Сафарова рассказала, что подозревала их:

«Несколько раз они отправляли друг другу по телефону сердечки и поцелуи. Но мне они говорили, что об этом и речи быть не может».

Отметим, что Гасан Сафаров, бросив жену и троих детей, похитил свою племянницу, у которой двое детей.

А.М.

