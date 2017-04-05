В Сабирабаде поезд столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека

2017-04-05 14:12 | www.apa.az | 3

Сегодня ночью около 03:00 на неохраняемом переходе, расположенном на 62 км железнодорожного депо Мурсалли-Османлы, грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем марки «ГАЗ-3110» (54-BJ-709), за рулем которого находился житель Сабирабадского района Афлатун Демиргулу оглу Мамедов.

Как сообщила АПА заведующая отделом по связям с общественностью Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова, в результате происшествия жители села Гаджибебирли Афлатун Демиргулу оглу Мамедов (1967 г.р.) и Асеф Акбер оглу Мамедов (1967 г.р.) скончались на месте, получивший ранения житель села Низами Сабирабадского района Закир Агасеф оглу Бахшалиев был госпитализирован.

После столкновения грузовой поезд, протащив зацепившийся за прицеп автомобиль, остановился через 250 метров.

Отметим, на данной территории скорость поездов составляет 80 км в час. Виновный в произошедшем водитель «ГАЗ-3110» грубо нарушил требования пунктов 1,2,3 статьи 44 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», в результате чего автомобиль выехал на рельсы перед поездом. В результате аварии пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз № 672 вышел из графика движения.