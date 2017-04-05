В Азербайджане завтра будет до 22 градусов тепла

2017-04-05 13:05 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Южный ветер днем временно усилится.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 5-8, днем 13-18, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 50-55%, днем 70-80%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер, местами с усилением. Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

Н.О.