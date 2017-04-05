МЧС и МВД провели учения

2017-04-05 13:13 | www.oxu.az | 2

Сегодня в рамках подготовки к IV Исламским играм солидарности «Баку -2017» в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева были проведены учения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На учениях присутствуют соответствующие структуры МЧС и МВД, живая сила и техника.

На учениях, проводимых с целью оперативного предотвращения возможных чрезвычайных происшествий, которые могут произойти во время спортивных соревнований на объекте, была обеспечена противопожарная безопасность, проведены операции по эвакуации зрителей, оказанию неотложной скорой помощи пострадавшим.

A.M.