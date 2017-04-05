В депо Бакинского метрополитена строятся пути для испытания поездов

2017-04-05 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" приступило к основному этапу строительства специальных путей для испытания отремонтированных поездов в электродепо "Нариманов", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ЗАО.

Согласно сообщению, впервые за всю историю своего существования "Бакметрополитен" строит испытательно-проверочную линию соответствующую самым современным мировым стандартам.

Отмечается, что с учетом сложности строительства подобных путей сегодня, по итогам переговоров с руководством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" для метрополитена был выделен земельный участок площадью в восемь тысяч квадратных метров неподалеку от электродепо "Нариманов".

"Общая длина испытательных путей составит 1060 метров. Из них 800 метров будут использованы для проведения испытаний, а боковой путь протяженностью в 260 метров будет служить для остановки поездов. Основные работы осуществлены за счёт внутренних средств и с привлечением трудовых ресурсов ЗАО: в частности, сооружена опорная стена вдоль испытательного пути, проведены земельные работы в сложных геологических условиях, создан фундамент для установки путевой инфраструктуры, где уложен первый бетонный слой", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в целях максимального использования имеющихся возможностей руководство ЗАО приняло решение построить новый испытательный путь на бетонных блоках.

"Это решение весьма значимо с точки зрения освоения технологий и обретения опыта по строительству путей с бетонными блоками в дальнейшей перспективе. В этих целях на строительство испытательного пути привлечены представители руководства, специалисты и рабочий персонал причастных участков метрополитена", - говорится в сообщении.

В настоящее время начаты работы с участием опытного специалиста германской фирмы Vollert, сотрудничающей с метрополитеном в вопросе создания участка по производству бетонных блоков. Согласно проекту, на 150-метровом участке испытательного пути уложены бетонные блоки, ведутся подготовительные и конструкторские работы по приведению элементов верхних конструкций пути и бетонных блоков до требуемого уровня, в соответствии с техническими требованиями.



"Этот путь станет настоящим полигоном для испытания элементов верхнего строения путей. В этих целях после сложных изысканий используются рельсовые крепления Vossloh-300 UTS как очень эффективные и экономичные. С целью освоения данной технологии на испытательном пути осуществляются эксплуатационные опыты. На следующем этапе будут установлены стрелочные механизмы, устройства сигнализации, электроснабжения и электромеханическое оборудование, и путь будет сдан в эксплуатацию. Новый испытательный путь придаст импульс ремонтному процессу, повысив его эффективность и качество в несколько раз, одновременно создав условия для качественного и ускоренного строительства новых участков будущих подземных магистралей Баку", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)

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