Предотвращены попытки провоза наркотиков в Азербайджан

2017-04-05 13:20 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Биласуварского таможенного управления предотвратили попытку контрабанды по двум фактам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

На таможенном посту «Гоша Тепе» был проведен личный досмотр гражданина Азербайджана, пришедшего пешком из Ирана. В результате проверки во внутренних органах гражданина (в прямой кишке) было обнаружено 35,984 граммов героина.

В ходе личного досмотра другого гражданина гражданина Азербайджана, пришедшего пешком из Ирана, было обнаружено 0,523 опиума.

По обоим фактам ведется расследование.

A.M.

