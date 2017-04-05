В связи с ростом турпотока Азербайджан намерен ускорить строительство 2,3,4-звездочных отелей

2017-04-05 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом числа туристов в Азербайджане в последнее время возникает проблема с их размещением из-за переполненности отелей, сказал в среду на мероприятии, посвященном 16-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF2017, заведующий туристическим отделом министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По его словам, сейчас остро стоит вопрос о строительстве не только 2-х и 3-звездочных, но и 4-звездочных отелей.

Завотделом добавил, что в Баку уже действуют 25 хостелов и 92 апартамента для туристов, добавив, что все эти объекты частные. «Апартаменты и хостелы созданы частными лицами в принадлежащих им домах, и сдаются в аренду туристам", - сказал Исмиев.

По его словам, пока для хостелов и апартаментов нет соответствующих стандартов, которые имеются для отелей, но если количество таких объектов увеличится, то для них тоже могут быть подготовлены стандарты.

С 6 по 8 апреля в Экспоцентре в Баку пройдет ежегодная Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» AITF 2017.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)