Азербайджан подпишет соглашения об устранении двойного налогообложения еще с 13 странами

2017-04-05 13:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Азербайджан подпишет соглашения об устранении двойного налогообложения еще с пятью странами, сообщил в интервью газете Vergiler, ведомственному печатному изданию министерства по налогам Азербайджана, генеральный директор департамента международного сотрудничества и налогового мониторинга в финансовых институтах Заур Фатизаде.

"Мы уже согласовали проекты соглашений с Сингапуром, Малайзией, Словакией, Ирландией и Марокко, и они будут подписаны в ближайшее время. Кроме того, мы ведем переговоры по подписанию аналогичных соглашений с Албанией, Бангладешем, Киргизией, Сирией, Индией, Туркменистаном, Португалией и Оманом. Мы также предоставили модели договоров еще 12 странам - Аргентине, Индонезии, Ираку, Филиппинам, Колумбии, Ливану, Египту, Перу, Таиланду, Тунису, Уругваю и Андорре", - сказал Фатизаде.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан подписал соглашения об устранении двойного налогообложения с 53 странами.

"Из них вступили в силу соглашения с 48 странами. Соглашения еще с пятью странами - Иорданией, Испанией, Мальтой, Израилем и Данией ожидают ратификации. Соглашения с Иорданией, Испанией и Мальтой уже ратифицированы Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана и ожидают ратификации другой стороны, а с Израилем и Данией вступят в силу после ратификации парламентами обеих сторон", - сказал Фатизаде.

Соглашения об устранении двойного налогообложения позволяют налогоплательщикам не платить аналогичный налог с прибыли в разных странах. То есть, если налогоплательщик уже заплатил налог со своей прибыли, заработанной в Азербайджане, то он не будет платить аналогичный налог с той же прибыли на территории, скажем, Турции.

(Автор: Анвар Мамедов)