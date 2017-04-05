Стали известны новые кандидаты в члены Вещательного совета İTV

2017-04-05 14:48 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по культуре были названы имена новых кандидатов на членство в Вещательном совете Теле- и радиовещания ITV.

Как сообщает АПА, выдвинуты следующие кандидатуры: со стороны Совета прессы Ядигяр Мамедли, Азер Хесрет, со стороны НАНА – Мухтар Иманов, со стороны Конфедерации профсоюзов – Гасан Джафаров и Али Джафаров.

Вопрос будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса на пленарном заседании.