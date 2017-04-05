Олланд: «Франция продолжит активно участвовать в поиске решения конфликта в Нагорном Карабахе и выполнять взятые обязательства»

2017-04-05 14:52 | www.apa.az | 3

Президент Франции Франсуа Олланд направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин президент, 21 февраля исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном.

Я рад, что за эти 25 лет наши страны наладили постоянно развивающиеся связи в разных сферах. У меня также была возможность убедиться в этом во время своих визитов в мае 2014 года и апреле 2015 года.

Интенсивность нашего политического диалога, богатство торгового и экономического обмена, а также успехи в культурной и образовательной сферах на примере Университета Франция-Азербайджан доказывают динамичность и потенциал наших отношений.

Желаю, чтобы наши страны и впредь шли по этому пути, укрепляя связи для истинного сотрудничества.

Можете быть уверены, что Франция продолжит активно участвовать в Минской группе ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на пользу всему региону. Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства.

Господин президент, прошу Вас быть уверенным в моем глубоком почтении к Вам».