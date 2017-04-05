УЕФА выделит Азербайджану дополнительно 1 млн евро

2017-04-05 13:34 | www.oxu.az | 2

УЕФА выделит каждому из входящих в структуру национальных ассоциаций дополнительно по 1 млн евро.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на проходящем в Хельсинки (Финляндия) конгрессе заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

«Мы решили выделить для каждой ассоциации на текущий цикл дополнительно по 1 млн евро. Подобные выплаты стали возможны за счет хороших финансовых результатов УЕФА и успешных турниров», - сказал словенский функционер.

Отметим, что в состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, в том числе АФФА.

A.M.