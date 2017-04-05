До конца апреля 80-85% мест в отелях Азербайджана забронировано – минкультуры

2017-04-05 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последнее время увеличилось число туристов, приезжающих в Азербайджан из арабских стран, Ирана, Турции и России, сказал, выступая на мероприятии в пресс-центре АМИ Trend по случаю открытия 16-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF2017, заведующий туристическим отделом министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По словам завотдела, в 2016 году число приехавших в Азербайджан туристов возросло на 11,7% в сравнении с 2015 годом, достигнув 2 242 780 человек. «В основном, возросло число туристов из арабских стран, Ирана и России. В сравнении с некоторыми странами, число туристов, прибывающих из арабских стран, больше в 10-15, иногда и в 20 раз. Главной причиной, способствующей росту числа туристов, стало упрощение визового режима. Немалую роль играет и то, что Азербайджан – мусульманская страна, где есть мечети», - отметил Исмиев.

Айдын Исмиев отметил, что сегодня ведутся работы для того, чтобы увеличить число иранских туристов прибывающих посредством наземных видов транспорта.

Завотделом также подчеркнул, что до конца апреля 80-85% мест в отелях уже забронировано.

С 6 по 8 апреля в Экспоцентре в Баку состоится ежегодная Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» AITF 2017.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)