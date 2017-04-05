Казахстан ратифицировал протокол о прекращении аренды Россией полигона Эмба

2017-04-05 13:56 | www.trend.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола с РФ о прекращении действия международных договоров, регулирующих вопросы аренды Россией и порядка использования испытательного полигона Эмба в Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана, пишет ТАСС.

Протокол прекращает действие международных договоров, регулирующих вопросы аренды и порядка использования испытательного полигона Эмба, а также предусматривает проведение необходимых мероприятий по приему и передаче земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона, переданных во временное пользование России.

Прием и передача полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из полномочных представителей двух сторон. Возвращаемые земли в дальнейшем планируют использовать в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, и организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Протокол между Казахстаном и Россией о мерах по прекращению действия соглашения между республикой и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) и договор между правительством Казахстана и правительством РФ об аренде испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года подписан в Москве 20 октября 2016 года.

Полигон Эмба был создан в 1960 году и располагался к югу от города Эмба Актюбинской области Казахстана. Он предназначался для исследовательских работ, испытаний новейших образцов военной техники и вооружения.