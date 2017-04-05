Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 20%

2017-04-05 14:57 | www.apa.az | 4

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в I квартале 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 905,3 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минтруда, поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 464,2 млн. манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2016г - на 12%). При этом 63,6% этих доходов - 295,3 млн. манатов (рост на 11,2%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 102,5%.

По данным фонда, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн. 319 тыс. пенсионеров. За январь-март 2017 года среднемесячный размер трудовых пенсий по сравнению с показателем на начало января текущего года увеличился на 5,3%, и по состоянию на 1 апреля составил 202,38 маната. Соотношение среднемесячного размера пенсий трудовых пенсионеров за выслугу лет к среднемесячной заработной плате составляет 44,9%.