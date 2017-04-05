Председатель НСТР: «Российский телеканал НТВ+ транслируется на территории Азербайджана незаконно»
2017-04-05 15:12 | www.apa.az | 4
Российский телеканал НТВ+ транслируется на территории Азербайджана незаконно.
Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Национального совета по телевидению и радио Нуширеван Магеррамли на заседании комитета Милли Меджлиса по культуре, где обсуждался законопроект «О кабельных сетях».
Он отметил, что хотя НСТР обращался в связи с этим в суд и соответствующую структуру, канал продолжает вещаться по кабельной сети.