EMIN и звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская в клипе «Love is a deadly game» – ВИДЕО

2017-04-05 13:50 | www.oxu.az | 4

На официальном YouTube канале популярного исполнителя EMIN’а презентован клип «Love is a deadly game», являющийся англоязычным вариантом видео «Забыть тебя».

Как передает Oxu.Az, в клипе снялась известная российская актриса Елена Подкаминская («Кухня», «Братья Карамазовы», «О чем говорят мужчины»), а режиссером выступил Алексей Голубев.

«Love is a deadly game» - заглавная композиция последнего альбома EMIN’а.



A.C.

