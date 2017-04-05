Сыгравшему ремикс призыва к намазу диджею пригрозили убийством - ВИДЕО

2017-04-05 14:00 | www.oxu.az | 4

Британский диджей Dax J, сыгравший ремикс призыва к мусульманской молитве в ночном клубе курортного города Набуль в Тунисе, стал получать угрозы физической расправы от неизвестных людей.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет NME.

Dax J удалил свои страницы в социальных сетях. Ранее он принес публичные извинения за свой сет, заявив, что не намеревался никого оскорбить.

Организаторы концерта подчеркнули, что «диджей не понимал, что его трек может оскорбить мусульманскую публику».

Н.О.