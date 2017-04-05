Террористы открыли минометный огонь по центральным кварталам Дамаска

2017-04-05 14:04 | www.trend.az | 3

Боевики террористических группировок открыли минометный огонь из минометов по ряду улиц в центре Дамаска, две мины разорвались не далеко от старого города, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

В районе старого города снаряды разорвались на пустыре, пострадавших среди мирного населения нет.

"Сегодня в районе Джобар была задействована сирийская авиация. Уничтожены ряд огневых позиций "Джебхат ан-Нусра", которые вторые сутки обстреливают жилые кварталы Дамаска", — рассказал РИА Новости осведомленный источник на месте.

Во вторник несколько ракет разорвалось близ посольства России в Дамаске, а также рядом с кварталом Шаалян. Данных о пострадавших не поступало.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.