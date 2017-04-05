Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром госуправления Эстонии (версия 2)

2017-04-05 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром государственного управления Эстонии, председателем азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаилом Корбом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение визита в Азербайджан делегации, возглавляемой министром госуправления Эстонии, председателем азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаилом Корбом, с точки зрения расширения сотрудничества стран. Коснувшись деятельности азербайджано-эстонской межправительственной комиссии, глава государства отметил важность ожидаемого в ближайшее время заседания комиссии с точки зрения всестороннего обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим развитием торгово-экономических отношений стран. Президент Ильхам Алиев сказал, что существуют хорошие возможности для расширения торгового оборота между двумя странами. Глава государства также отметил важность изучения взаимных экспортных возможностей, подчеркнув в этом аспекте наличие у стран необходимого потенциала. Президент Азербайджана также отметил, что большой интерес вызывают и вопросы инвестирования.

Глава государства с удовлетворением отметил, что две страны долгое время очень успешно сотрудничают в сфере информационных технологий, подчеркнув деятельность эстонских компаний в Азербайджане. Отметив, что Эстония имеет большой опыт в данной сфере, Президент Ильхам Алиев сказал, что стал свидетелем этих успехов во время визита в Эстонию.

Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе визита эстонская делегация ознакомится, с учетом новых возможностей транспортного коридора Север-Юг, с работами, проводимыми Азербайджаном в этом направлении.

Министр госуправления Эстонии, председатель азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаил Корб подчеркнул наличие опыта в сфере сотрудничества между двумя странами, и то, что этот опыт преимущественно охватывает сферу услуг. Отметив не столь большой торговый оборот с Азербайджаном, однако, подчеркнув тенденции развития в этом направлении, министр госуправления Эстонии с удовлетворением отметил рост торгового оборота между странами в сравнении с прошлым годом почти в 2,5 раза.