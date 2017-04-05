Türkiye ve Rusya’dan Karadeniz’de ortak tatbikat

2017-04-05 15:59 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Karadeniz Filosu ve Türkiye Deniz Kuvvetleri gemileri Karadeniz’de ortak tatbikat düzenledi.

Rusya Karadeniz Filosu Basın Birimi Bakanı Vyiçeslav Trihaçev yaptığı açıklamada, “Tatbikatlar kapsamında iki ülkenin gemileri, demirlemeden alma ve üsten ayrılma, mayın tarama gemisine bağlanma, ortak manevra ve iletişim organizasyonu, küçük ölçülü hızlı hedeflerin saldırılarından korunma, denetim operasyonlarının organizasyonu ve suda yüzen insanların kurtarılması tatbikatlarını icra ettiler” dedi.

Trihaçev açıklamasında, tatbikata Rusya’ya ait “Amiral Grigoroviç” firkateyni, “Vise-amiral Zaharin” mayın tarama gemisi ve “Raptor” patrul teknesinin, Türk Deniz Kuvvetlerin’den ise “Barbaros” firkateyni ve “Büyükada” korvetinin katıldığını bildirdi.