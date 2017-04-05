Ливанский министр: Я бы выбрал Армению
2017-04-05 14:05 | www.oxu.az | 3
Министр туризма Ливана Аветис Гиданян ответил на критику в сети в свой адрес после скандального телешоу, во время которого он отметил, что, выбирая между Ливаном и Арменией, он выбрал бы последнюю.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт the961.com, ответ министра вызвал шквал критики. Некоторые ливанцы даже потребовали его отставки.
«Давайте поясним, я ливанец с армянскими корнями. Ливан моя родная страна», - заявил министр.
Министра также раскритиковали за слова в адрес турок.
«Я никогда не буду продвигать что-либо, относящееся к Турции, будь то продукция или же отношения. Я не могу запретить туркам приезжать в Ливан, но я не хочу приветствовать их в аэропорту», - заявил он.
Н.О.