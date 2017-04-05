Мощное землетрясение в Иране: Есть погибшие и раненые – ОБНОВЛЕНО

2017-04-05 14:09 | www.oxu.az | 3

Число погибших в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави достигло двух, а раненых – 11 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом Report передает со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, число погибших и раненых может вырасти.

Сообщается, что разрушено 80% некоторых сел вокруг города Мешхед, а также частично разрушены села Кялята Мяняр, Кялятя Гаджи Кар, Харазар и Чахамязяр.

12:39

В результате землетрясения в регионе Сефидсянг иранской провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны погиб 1 и ранены 4 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом Report передает со ссылкой на иранские СМИ.

На место направлены три группы специалистов для оценки возможного ущерба. Все спасательные службы приведены в состояние полной готовности. К приему раненных и пострадавших подготовлены местные больницы.

По информации, в результате стихийного бедствия произошли разрушения в четырех селах.

12:15

В иранском городе Мешхед произошло землетрясение силой в 6,1 балла.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Н.О.