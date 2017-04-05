Министр разведки Ирана прокомментировал угрозы со стороны террористов

2017-04-05 14:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр иранской разведки Махмуд Алави прокомментировал недавние угрозы в адрес Тегерана со стороны террористической группы Исламское Государство (IS или ISIS / ISIL).

По словам министра, Иран не допустит проникновения террористов на свою территорию.

Ранее в марте ИС выпустила 36-минутное видео на персидском языке, где угрожает нанести удар по Ирану.

Иран за последние годы помог сирийским и иракским правительствам в борьбе с террористической группой ИГ.

Иранские должностные лица по вопросам безопасности ранее объявили, что они занимаются некоторыми террористическими группами, связанными с ИС внутри страны.

(Автор: Эльмира Таривердиева )