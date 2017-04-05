Открытие Международного фестиваля Мстислава Ростроповича состоится в филармонии

2017-04-05 14:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 23 апреля в 19.00 состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, учрежденного в 2007 году в память о великом виолончелисте, дирижере и общественном деятеле, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Баку 23-27 апреля при организации Фонда Гейдара Алиева, Фонда Мстислава Ростроповича, министерства культуры и туризма Азербайджана.

Фестиваль пройдет в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича.

В день открытия фестиваля на сцене Государственной филармонии имени Муслима Магомаева выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев. Солист - народный артист Мурад Адыгезалзаде (пиано) и лауреат международных конкурсов Умида Аббасова (скрипка).

В программе прозвучат - "Концерт для фортепиано с оркестром №1" Петра Чайковского, "Сила судьбы" Джузеппе Верди, Диптих. "Симфония № 3" (впервые) Хайяма Мирзазаде, Симфоническая поэма "Пинии Рима" Отторино Респиги.

В рамках фестиваля выступят всемирно известные музыканты, дирижеры и коллективы России, Австрии, Германии. Среди них - Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под руководством Юрия Темирканова, оркестр Staatskapelle Dresden, камерный оркестр "Вена-Берлин", Даниэль Мюллер-Шотт, Хонек Райнер, Омер Меир Веллбер, Кит Армстронг, Вадим Руденко, Сергей Догадин и другие.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Созданный им Фонд Ростроповича-Вишневской по сей день занимается благотворительной деятельностью в Азербайджане - вакцинацией детей от инфекционных болезней и другими проблемами детей.

Мстислав Ростропович был награждён орденами "Гейдара Алиева" (Азербайджан, 2007), "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольда I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранды" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия, 2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабеллы Католической "(Испания, 1985), "Ливанского кедра" (Ливан, 1997), "Свободы" (Аргентина, 1994), за гражданские и военные заслуги "Адольфа де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Льва Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландского льва" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева)