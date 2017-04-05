В Чечне создали секретные тюрьмы для геев

2017-04-05 14:14 | www.oxu.az | 2

Задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы» в городе Аргуне.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Новая газета со ссылкой на трех человек, которых начали преследовать из-за их сексуальной ориентации.

По их словам, тюрьма представляет собой несколько зданий, где в 2000-е годы располагалась военная комендатура, а позднее — РОВД.

По данным издания, первая волна массовых задержаний геев в Чечне началась в конце февраля. Это произошло после того, как в Чечне задержали человека, в телефоне которого нашли фотографии и видеоролики откровенного содержания и контакты местных гомосексуалов.

Вторая волна произошла в конце марта и была связана с планами ЛГБТ-активистов провести акции в городах Северного Кавказа. Как писала газета, задержанных избивали и пытали током. Источники издания сообщали, что к преследованию имеют отношение спикер парламента Чечни Магомед Даудов и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

Н.О.