Названо число уволенных работников банков в Азербайджане

2017-04-05 14:17 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 марта число работников банковского сектора в Азербайджане составило 16 тыс. 662 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статистике Палаты надзора над финансовыми рынками.

Анализ показывает, что в феврале банковский сектор покинули 266 сотрудников. Так, согласно статистике за январь, в банковском секторе работали 16 тыс. 928 человек.

В целом, за два месяца этого года банковский сектор покинули 285 человек, из них 19 в январе.

Отметим, что в настоящее время в стране действует 32 банка.

У.А.

