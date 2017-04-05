Европарламент одобрил резолюцию по условиям Brexit

2017-04-05 14:45 | www.trend.az | 2

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает ТАСС. Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

"Переговоры должны быть прозрачными, - говорится в резолюции. - Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера в рамках европейского бюджета".

"Обсуждение будущих отношений между ЕС и Великобританией будет возможно только после достижения значимого прогресса в переговорах по выходу Великобритании (из ЕС)", - также отмечается в документе.

Депутаты ЕП считают, что Лондон не может претендовать на свободный доступ к общеевропейскому рынку без соблюдения "принципа свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и людей".

С самого начала председатель Европейской комиссии Жан- Клод Юнкер настаивал, что остающиеся в составе ЕС 27 государств "должны демонстрировать единство позиций" перед лицом тех вызовов, которые ставит перед союзом предстоящий "развод" с Великобританией. В этой связи принятая резолюция подчеркивает, что европейские страны не могут вести "односторонние переговоры" с британскими властями по вопросу Brexit.

Наконец, депутаты ЕС решили, что независимо от хода дискуссий между Лондоном и Брюсселем "процесс мирного урегулирования в Северной Ирландии должен продолжиться".