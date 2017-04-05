Светскость и религиозная толерантность Азербайджана - пример для всего мира - экс-госсоветник Венгрии

2017-04-05 14:48 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Светскость, религиозная толерантность, экономический рост и сбалансированная внешняя политика Азербайджана, являются примером для всего мира, об этом в среду сказал Trend Левенте Козма, бывший старший советник по внешней политике, консультировавший трех премьер-министров Венгрии (Петера Медьеша, Дьюрчаня Ференца и Гордона Баинаи в 2003-2010 годах),

"Азербайджан, демонстрирует миру, что может быть площадкой взаимопонимания, даже, несмотря на, конфликты в регионе", - сказал Козма.

По его словам, очень важно, что именно в Азербайджане, пройдут IV Игры исламской солидарности.

"Это страна, где могут собраться не только представители исламского мира, но, и дружно сосуществовать европейцы, азиаты, а также представители других наций и религий" - сказал Козма.

IV Игры исламской солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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