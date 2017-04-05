Başbakan Yıldırım'dan İzmir'e tüp geçiş ve hızlı tren müjdesi

2017-04-05 16:15 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İzmirlilere toplu taşıma müjdesi veren Başbakan Yıldırım, "İzmir’in 'Marmaray’ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir’e bir gerdanlık takacağız" dedi. Yıldırım, Ankara-İzmir arasına hızlı tren yapacaklarını ve ulaşımın 3,5 saate düşeceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım şunları söyledi; "CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok. İzmir’in 'Marmaray’ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir’e bir gerdanlık takacağız. Çiğli’den Narlıdere’ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli."

ANKARA İZMİR ARASINA HIZLI TREN

Ankara-İzmir arasına hızlı tren yapacaklarını ve ulaşımın 3,5 saate düşeceğini söyleyen Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Biz İzmir'e güveniyoruz. Güzel İzmir'e ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İzmir'e geldiğimizde bir şey söyledik. Dedik ki siyaset ancak hizmet için vardır. Arkasında milete hizmet yoksa varsın olmasın o siyaset. Bizim siyasetle ne işimiz var millete bir faydamız yoksa. Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var ama bu krizde Türkiye, dünyanın en büyük projelerini yapıyor, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon ve Uşak'tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun."