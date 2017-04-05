ВВС Ирака предупредили Мосул об авиаударах

2017-04-05 14:57 | www.trend.az | 3

Иракские ВВС сбросили на западный Мосул и другие остающиеся под контролем террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) населенные пункты миллионы листовок с призывом к мирным гражданам не приближаться к объектам радикалов, об этом в среду заявили в штабе объединенного командования операцией, передает РИА Новости.

Военные посоветовали людям не выходить из своих домов и не приближаться к командным пунктам, постам и артиллерийским установкам террористов, так как все "это будет целью для авиаударов".

"В них также содержалось послание нашим гражданам в не освобожденной части западного Мосула и других районах, что авиаудары будут нанесены по бандам ДАИШ, а не гражданским лицам", — говорится в распространенном в среду заявлении штаба.

Отмечается, что только над западной частью Мосула с самолетов было разбросано до пятисот тысяч листовок.