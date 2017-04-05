Иностранные студенты и журналисты посетили освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

2017-04-05 15:02 | www.trend.az | 3

Джоджуг Марджанлы /Trend/ - Сегодня при поддержке минобразования обучающиеся в вузах Азербайджана иностранные студенты, а также журналисты посетили освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает в среду спецкор Trend.

Сначала в Центре Гейдара Алиева в Физулинском районе были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Также участники поездки ознакомились со строящейся Фондом Гейдара Алиева в городе Горадиз полной средней школой № 3. После встречи, проведенной с коллективом учителей и учащимися школы, им были вручены памятные подарки.

Затем студенты и журналисты приехали в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Замминистра образования Фирудин Гурбанов рассказал иностранным студентам об истории возникновения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Рассказывая о зверствах, совершенных армянами в селе Джоджуг Марджанлы, замминистра образования сказал, что село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. «Село было освобождено от армянской оккупации во время Горадизской операции, проведенной азербайджанской армией в начале 1994 года. Поскольку до апрельских операций 2016 года стратегическая высота Ляля Тепе находилась под армянской оккупацией, проживание в селе Джоджуг Марджанлы было невозможно. Но после освобождения этой высоты азербайджанскими ВС жить в селе стало безопасно», - сказал Гурбанов.

Он также отметил, что в результате оккупации в селе были разрушены школа и библиотека.

Участники поездки были проинформированы о мерах по восстановлению села в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, разминировании территорий и строительных работах.

Студенты и журналисты ознакомились со строительными работами в школе, фундамент которой был недавно заложен. Было отмечено, что строительство школы на 150 учащихся началось в феврале текущего года.

Также студенты и журналисты посетили семью Газиевых, проживающую в селе Джоджуг Марджанлы уже более 20 лет.

Участники поездки посадили деревья в селе.

Им были розданы буклеты с информацией об оккупации Арменией азербайджанских земель и апрельских боях.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)