В США проверяют прибывающие самолеты

2017-04-05 14:40 | www.oxu.az | 2

Министерство национальной безопасности США негласно проводит выборочный осмотр самолетов, которые совершают посадку в американских аэропортах, передает Oxu.Az со ссылкой на CNN.

Как сообщил источник, знакомый с процедурой, проверки производятся на рейсах, прилетевших в США из тех же стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые затрагивает введенный ранее запрет на провоз электроники на борту. Проверки производятся с использованием ищеек и специального оборудования по обнаружению взрывчатых веществ.

По данным телеканала, проверка иногда начинается до того, как самолет подъехал к терминалу. Особое внимание уделяется багажному отсеку.

Источник телеканала сообщил, что Управление по безопасности на транспорте (Transport Security Administration — TSA) не хочет, чтобы багаж покидал багажный отсек самолетов без дополнительной проверки.

Н.О.