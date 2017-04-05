В Азербайджане 22 музея находятся под оккупацией – глава парламентского комитета

2017-04-05 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Из 200 имеющихся в Азербайджане музеев, 22 сегодня находятся под оккупацией: их экспонаты разграблены, уничтожены и проданы, сказал на проведенном сегодня заседании парламентского комитета по культуре председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

По словам главы комитета, многие ковры из этих музеев были проданы под видом армянских ковров.

Председатель комитета отметил, что армяне всегда посягали и посягают на культурное наследие Азербайджана. «В дни праздника Новруз были проведены очередные заседания комитетов ПАСЕ. На заседании одного из комитетов обсуждался доклад о сохранении культурного наследия, предотвращении его уничтожения. Докладчик, хорошо знаком с Азербайджаном, и в ходе обсуждения выступления, он сказал, что культурное наследие принадлежит человечеству. На что я ему ответил, что Азыхская пещера является самым древним поселением человека в Европе. Это подтвержденный факт, однако, сегодня эта пещера находится на оккупированной Арменией территории и разрушена. В Азербайджане 200 музеев, 22 из которых находятся под оккупацией. Их экспонаты разграблены, уничтожены и проданы, и эти факты должны быть отражены в докладе», - сказал Гусейнов.

Рафаэль Гусейнов сказал, что его поддержали депутаты из Турции, Украины и Великобритании, и подчеркнул, что эти факты будут включены в доклад.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)