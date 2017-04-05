Тело погибшей в результате теракта в петербургском метро азербайджанки доставлено в Баку

2017-04-05 17:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает находящийся в Международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудник АПА, самолет с телом Дильбар Алиевой приземлился в Баку.

В ближайшие часы тело покойной будет передано ее близким.

Отметим, в результате совершенного 3 апреля теракта в петербургском метро 14 человек погибли, 49 – получили ранения. Среди раненых азербайджанец Заур Велиев, который является гражданином России.