Экс-замминистра образования Азербайджана спела песню – ВИДЕО

2017-04-05 14:47 | www.oxu.az | 2

Бывшая заместитель министра образования Азербайджана, заведующая кафедрой «Истории кавказских народов», доктор исторических наук Ирада Гусейнова продемонстрировала свои навыки пения и танца.

Oxu.Az со ссылкой на Modern.az представляет вам данное видео:

Отметим, что И.Гусейнова в 2002-2011 годах занимала должность заместителя министра образования. За заслуги в сфере науки и образования в 2008 году она была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».

А.С.

