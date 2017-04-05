Олланд: Франция будет активно работать над решением карабахского конфликта

2017-04-05 14:53 | www.oxu.az | 4

Президент Франции Франсуа Олланд отправил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент,

21 февраля была отмечена 25-летняя годовщина со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

Рад, что за эти 25 лет наши страны выстроили постоянно развивающиеся прочные связи.

Плотность нашего политического диалога, богатство торговых и экономических связей, а также достижения в области культуры и университетов на примере университета Франция-Азербайджан доказывает динамику и потенциал наших связей.

Надеюсь, что наши страны и дальше будут идти по этому пути и еще больше усилят связи для налаживания настоящего сотрудничества.

Можете быть уверены, что Франция продолжит активную работу в сопредседательстве Минской группы и выполнять свои обязательства для последовательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которое принесет пользу всему региону, путем переговоров.

Господин президент, хочу заверить, что питаю очень глубокое уважение к вам».

Н.О.